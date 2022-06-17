İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2022 Cuma / 18 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2945
  • EURO
    18,1959
  • ALTIN
    1026.11
  • BIST100
    2503.53
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıl yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmıyoruz. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın' dedi.

17 Haziran 2022 Cuma 13:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları cevapladı.

ATİNA İLE EGE ADALARI GERİLİMİ

'Yunanistan ile ilgili olarak sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi söyledim. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve bu toplantıyı yapmayacağımızı söyledik. Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir, bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız.

ENERJİ VE İKLİM KONULU BÜYÜK EKONOMİLER FORUMU

Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın (ABD Başkanı) da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.