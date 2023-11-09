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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16 Zirvesi
  • Başkan Erdoğan

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