Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zarar görenlerin yaralarını saracağız

24 Ağustos 2021 Salı 18:44 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:



- "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."



- "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."

- "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak."

- "Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var."

- "Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz."

- "Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız."