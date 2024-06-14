İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2024 Cuma / 8 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6583
  • EURO
    34,8882
  • ALTIN
    2447.55
  • BIST100
    10455.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed Al Nahyan ile bir görüştü
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed Al Nahyan ile bir görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

14 Haziran 2024 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed Al Nahyan ile bir görüştü
ABONE OL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.