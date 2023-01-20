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Politika

Zelenski ile görüşme... Başkan Erdoğan: Kalıcı barışın tesisi için diplomatik katkı vermeye hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

AA20 Ocak 2023 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Zelenski ile görüşme... Başkan Erdoğan: Kalıcı barışın tesisi için diplomatik katkı vermeye hazırız
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

"KALICI BARIŞIN TESİSİ İÇİN DİPLOMATİK KATKI VERMEYE HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Zelenski
  • Ukrayna

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