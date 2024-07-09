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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Washington'da konaklayacağı otelin önünde karşılayan Türk vatandaşları, sevgi gösterisinde bulundu.

AA9 Temmuz 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti.

Otelin önünde Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla
karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

- OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken, otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

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