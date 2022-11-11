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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: 52 yıl süründürdüler, gereken cevabı vereceğiz

Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar ama biz de onlara gerektiği zamanda gerektiği cevabı vereceğiz.' dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: 52 yıl süründürdüler, gereken cevabı vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türk Dünyası Ali Nişanı'nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum. Türk dünyası olarak bugün düne göre daha güçlüyüz.

* Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de arttığını memnuniyetle takip ediyorum.

* Azerbaycan'ın ve İlham kardeşimin Karabağ'da 2 yılda neler yaptığını yerinde gördüm. Bir Türk olarak iftihar ettim.

* Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar ama biz de onlara gerektiği zamanda gerektiği cevabı vereceğiz.

* Özbekistan'da da bütün fiziki alt yapı ve üst yapıda bir değişim, dönüşüm görüyoruz. Bunlar bizim için bir iftihar vesilesi.

* Macaristan Başbakanı Victor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında kurduğu köprü nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Aynı kökten gelme bir havayı estiriyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni
  • Ebedi Şehir

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