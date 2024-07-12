Özcan, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitleri anma ve demokrasi nöbeti düzenleneceğini belirtti.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Tüm vatandaşları buluşmaya davet eden Özcan, "7 yıl değil 70 yıl daha geçse o günü unutturmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımlarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Nöbeti'nde buluşuyoruz.



��Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı

⏰18:30

��15 Temmuz- Pazartesi pic.twitter.com/uJn4E3V75k — Hakan Han ÖZCAN ���� (@hakanhanozcan) July 11, 2024

Özcan, şunları kaydetti:

"Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar, gazilerimiz kahrolur. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Biz yeter ki iman edelim. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edip, yeni umutlara yelken açalım. Rabbime şükürler olsun ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Öyle zamanlarda Cumhurbaşkanımıza öyle oyunlar oynandı ki, bayrağımızı, Cumhurbaşkanımızı indirmek için öyle düzenler kuruldu ama Cumhurbaşkanımız asla yılmadı, pes etmedi. Darbeler milli irade ve demokrasiye en büyük tuzak, millete ihanettir. Bu hastalıklı zihniyete karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edecek, darbe ve vesayet girişimlerine tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişi, bu toprakların ebediyen istiklalinin nişanesidir."