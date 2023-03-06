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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu: Bizim tek gündemimiz deprem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili tek gündemlerinin deprem olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim tek gündemimiz deprem ve deprem yaralarını sarmaktır. Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.' dedi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs vurgusu: Bizim tek gündemimiz deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada seçim gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Tek gündemimiz deprem" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 14 MAYIS VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim tek gündemimiz deprem. Deprem yaralarını sarmaktır. Aziz milletim seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek odaklanmadır. Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"10 MART'TA SEÇİM KARARI ALACAĞIZ"

Erdoğan "Ülkemizin bir bölümü yıkılmışken siyasi çekişmelerle polemiklerle kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren siyasi tartışmalara girmedik. Milletimizi devletine karşı tahrik edenleri de, çalışmaları tehlikeye atanları da insanımız can derdindeyken mal bölüşümü derdine düşenleri de duyduğumuz gördüğümüz her şeyi not ettik. 10 Mart'ta seçim kararı alacağız." diye ekledi.

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