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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir.' dedi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü mesajı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü mesajı şöyle:

Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünü kutluyorum.

Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur.

Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır.

Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir.

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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