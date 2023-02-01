Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla çareyi başka yerlerde değil, hep burada aradık.

* FETÖ'cü alçakların bombalarla saldırdığında bile direnişi burada sürdürdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte yazacağız.

* Yeni yönetim sistemimizin ilk ışıkları altında, yeni sistemin restorasyonlarını da yine meclisimizle yapmayı düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, Rabbim hemen hemen hepsini yerine getirmeyi bizlere nasip etti.

* 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan krizlere rağmen asla vazgeçmedik, asla geri adım atmadık. Önümüzde çıkarılan engellere, saldırılara rağmen hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık.

* Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara neden olacak badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle atlattık. Cumhuriyetimiz yaş aldıkça milletimizin feraseti güçlenmiş eski tezgahlar , eski senaryolar işlememeye başlamıştır.

* Kendi krizleri içinde çırpınan bir Türkiye'den küresel krizlere meydan okuyan Türkiye'ye geldik. AK Parti, bu zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Sadece 20 yılda asırlık kalkınma adımlarını hayata geçirmesinde böyle bir arka plan vardır.

* (Altılı Masa'nın mutabakat metni... ) Bu masanın bizim vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koymasına ihtimal vermiyoruz. Bırakın yeni projeler için kafa yormayı, bunlar ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Masa altı ortakları HDP'ye, PKK-FETÖ'ye selam veriyorlar. 6 partinin ortak politikalar metni bu partilere umut bağlayanlar için çok üzücü. Bunların vadettiklerinin fazlası yapıldı ya da yapılıyor.

* Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.

* Ege'deki haklarımızdan vazgeçtiklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar.

* Karşımızda henüz aday belirlemekten aciz olan bir masa olduğunu unutmuyoruz.

* "Akkuyu'ya, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız" diyerek, ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar

* Her tarafı tel tel dökülen bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye bu kadar sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

* Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız.

* (Ali Babacan'a tepki) Batı bize aferin diyecek diyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak.

"BAY BAY KEMAL"

* Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal.

* Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir.

* Benim adaylığım bir yıldır belli, geçen haftaya kadar neden benim aday olamayacağım aklınıza gelmedi?

* Dün hayatını ve hayallerini çaldıkları Menderes'in bugün de sloganını çaldılar.

* Rahmetli Menderes'in sloganını çalıp kendi genel merkezlerine asmışlar. Milletten utanmıyorlar.

* Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu muhteris siyasetine 'yeter' diyecektir.

* "Madem biz iş yapmayacağız, AK Parti'nin yaptıkları da yıkılsın." demenin bir hükmü olabilir mi? Bunların tarihleri hep benzer işlerle dolu olduğu için şaşırmamak lazım.

* Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın.

* "Şehir hastanelerini kapatacağız" diyor, sen SSK'nın Genel Müdürlüğünü yaparken SSK ne haldeydi biliriz.

* Onlar altılı masada devam etsinler. Biz meydanlarda devam ediyoruz. Durmak yok.

* 14 Mayıs seçimlerinde de bizimle yarışacak aday bulamayacağımız anlaşıldı. Onlar sağa sola göz kırpa dursun biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

* Programlarını millete hizmet için değil, batılı efendilerinden aferin almak için hazırladıklarını ikrar etmekten çekinmiyorlar.

* Çankaya da külliyemiz de milletin malıdır. Bunlar seni neden bu kadar rahatsız etti? Bu rahatsızlığını ne kadar çok dışa vurdun.

* Bay Kemal hiç üzülme, bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü'nde yapacağım.

* Bunlar ülke yönetimine değil, milletin kazanımlarını yağmalayamaya talip.

* Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz bari o işe yarayın.

* Biz özgürlükleri savunurken CHP yasaklarının devamı için mahkeme mahkeme dolaşma yolunu denedi.

* Altında ve üstündekiyle masadakilerin kulakları çınlasın. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye var mısın? 2023'te büyük ve güçlü Türkiye için yanımızda olmaya var mısın?

* Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu yağmacılara 'yeter' diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir.



* 6'lı Masa'ya soruyorum: Aile kurumuna anayasa teminatını parlamentoya sunduk. Çıkın LGBT'yi kim savunuyor söyleyin. Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne alakamız yok, çünkü biz aileyi kutsamışız.



* Temennimiz düzenlemenin 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilerek yürürlüğe girmesidir.

* (Anayasa değişikliği) Meclis Genel Kurulunda kimin yasakların devamından kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak.

* Muhalefete başörtüsü teklifi çağrısı: Gelin Anayasa değişikliği teklifine 'evet' deyin.

* (Milletvekillerine) Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır, haram.

* İsveç boşuna uğraşma. Biz sizin NATO'ya girmenize izin vermeyeceğiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumlu ama İsveç konusunda olumlu değildir, bunu da böyle bilin.