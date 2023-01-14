Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya 'aday' tepkisi: Samimi çağrılarımıza rağmen birisini çıkaramadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin toplam yatırım bedeli 5 milyar 744 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

- Bizim milletimiz basiret ve feraset sahibidir. Kimin kendisine hizmetkâr olduğunu bilir. "Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı günlerden, milletimizin iradesi ile cumhurbaşkanlığı makamına geldik.

- Her alanda 81 vilayetimizi 20 sene öncesiyle mukayese edilemeyecek seviyelere getirdik. Vesayetin, yasakların, baskıların kol gezdiği ülkeden demokratik bir Türkiye'ye kavuştuk.

- Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek, halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hâkim kıldık.

- Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda, 29 Ekim tarihini "Muhtarlar Günü" olarak ülkemizde ilan ettik.

- Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı kazanımların kaybedilmesi, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir.

- (Altılı masa) Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar.

- (Altılı masa) Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hala bulamadılar.

- (Altılı masa) Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor.

- 25-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar.

- Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, ancak kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir.