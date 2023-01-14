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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya 'aday' tepkisi: Samimi çağrılarımıza rağmen birisini çıkaramadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'ndaki açıklamalarında, bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya yönelik, 'Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar.' dedi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya 'aday' tepkisi: Samimi çağrılarımıza rağmen birisini çıkaramadılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin toplam yatırım bedeli 5 milyar 744 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

- Bizim milletimiz basiret ve feraset sahibidir. Kimin kendisine hizmetkâr olduğunu bilir. "Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı günlerden, milletimizin iradesi ile cumhurbaşkanlığı makamına geldik.

- Her alanda 81 vilayetimizi 20 sene öncesiyle mukayese edilemeyecek seviyelere getirdik. Vesayetin, yasakların, baskıların kol gezdiği ülkeden demokratik bir Türkiye'ye kavuştuk.

- Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek, halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hâkim kıldık.

- Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda, 29 Ekim tarihini "Muhtarlar Günü" olarak ülkemizde ilan ettik.

- Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı kazanımların kaybedilmesi, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir.

- (Altılı masa) Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar.

- (Altılı masa) Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hala bulamadılar.

- (Altılı masa) Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor.

- 25-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar.

- Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, ancak kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir.

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