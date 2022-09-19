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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Müttefiklik ruhuna yakışır şekilde hareket edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen ‘5. Yıllık Gala Yemeği' programındaki konuşmasında, 'Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 04:10 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen '5. Yıllık Gala Yemeği' programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Biz sizleri özlemiştik. Görüyorum ki, sizler de bizi özlemişsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerimizi buluşturan TASC'a şükranlarımı sunuyorum.

- Biz asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o derece kuvvetli bir şekilde destekliyoruz.

- Farklı görüşlere ve inançlara sahip olsalar da, vatandaşlarımızın bir araya gelmesini son derece önemsiyorum.

- PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız.

- Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.

- FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.

- Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır.

- Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.

- (Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz.

- Akıl ve vicdan sahibi herkes, 2002'nin Türkiyesi ile 2022'nin Türkiyesi arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul edecektir.

- Son 20 yılda, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, yaptığımız devrimlerle Türkiye'yi her alanda hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık.

- Bugün kendine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan, insanlığın vicdanı olmuş bir Türkiye var.

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