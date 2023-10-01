Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuştu. AİHM'in skandal kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, maşeri vicdanda mahkum olan FETÖ'cülere bu karardan ekmek çıkmayacağını söyledi.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARA BU KARARDAN EKMEK ÇIKMAZ"

Avrupa Konseyinin bir kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği son kararların "adeta bardağı taşıran damla" olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler." dedi.

Maşeri vicdanda mahkum olan FETÖ'cülere bu karardan ekmek çıkmayacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri adım atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsaade etmeyecektir. Bir kez ihanet eden, unutmayın her zaman ihanet eder. Milletimiz bir defa ısırıldığı delikten ikinci kez ısırılmayacak kadar basiret ve feraset sahibidir. Bununla birlikte, karşımızdaki tablo, Avrupa'daki muhataplarımızın Türkiye'nin istiklali ve istikbali uğrunda ödediği bedellere en küçük bir saygılarının kalmadığının işaretidir.

Bazı ülkelerin etkisi altında kalarak yetkilerini aşan, Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, sistemin kurucu üyesi İngiltere bile tahammül edememiştir. Bizim de terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların kararlarına ne saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir."