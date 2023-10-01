İSTANBUL 20°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in skandal FETÖ kararına tepki: Alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in skandal FETÖ kararına tepki: Alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz

TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin(AİHM) FETÖ hakkında verdiği skandal karara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AİHM'in verdiği son kararlar adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler. FETÖ'cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz.' dedi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in skandal FETÖ kararına tepki: Alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuştu. AİHM'in skandal kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, maşeri vicdanda mahkum olan FETÖ'cülere bu karardan ekmek çıkmayacağını söyledi.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARA BU KARARDAN EKMEK ÇIKMAZ"

Avrupa Konseyinin bir kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği son kararların "adeta bardağı taşıran damla" olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler." dedi.

Maşeri vicdanda mahkum olan FETÖ'cülere bu karardan ekmek çıkmayacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri adım atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsaade etmeyecektir. Bir kez ihanet eden, unutmayın her zaman ihanet eder. Milletimiz bir defa ısırıldığı delikten ikinci kez ısırılmayacak kadar basiret ve feraset sahibidir. Bununla birlikte, karşımızdaki tablo, Avrupa'daki muhataplarımızın Türkiye'nin istiklali ve istikbali uğrunda ödediği bedellere en küçük bir saygılarının kalmadığının işaretidir.

Bazı ülkelerin etkisi altında kalarak yetkilerini aşan, Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, sistemin kurucu üyesi İngiltere bile tahammül edememiştir. Bizim de terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların kararlarına ne saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.