Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 'Gerekeni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.
Açılışını yapacağımız toplam 54 milyar liralık yatırımların Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum
Gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyon, gıda, istihdam sorunlarıyla boğuşuyor. Enflasyon insanlığın öncelikli konularından biri
Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği sergiliyor
Salgın döneminde ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. Bugün de sosyal destekleri sürdürüyoruz
Milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapattırmadık
Denizi geçen Türkiye'yi, derede boğmak isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum
Yıl başında asgari ücretteki tabloyu yeniden değerlendirip, gerekeni yapacağız
Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız
Son 20 yıldır olduğu gibi 2023 yılında da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnsanlarımızdan sabır bekliyorum
(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız
Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız
Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz