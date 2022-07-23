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Politika

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 'Gerekeni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıl başında asgari ücretteki tabloyu yeniden değerlendirip, gerekeni yapacağız.' ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Açılışını yapacağımız toplam 54 milyar liralık yatırımların Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum

Gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyon, gıda, istihdam sorunlarıyla boğuşuyor. Enflasyon insanlığın öncelikli konularından biri

Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği sergiliyor

Salgın döneminde ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. Bugün de sosyal destekleri sürdürüyoruz

Milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapattırmadık

Denizi geçen Türkiye'yi, derede boğmak isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum

Yıl başında asgari ücretteki tabloyu yeniden değerlendirip, gerekeni yapacağız

Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız

Son 20 yıldır olduğu gibi 2023 yılında da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnsanlarımızdan sabır bekliyorum

(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız

Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kayseri
  • Femaş Metal Sanayii

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