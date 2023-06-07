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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi telefonla arayarak, geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

7 Haziran 2023 Çarşamba 20:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir teşekkür mesajı yayımladı:

Cumhur İttifakımızın tüm ortaklarına da dayanışmaları için şükranlarımı ifade ediyorum. TBMM Geçici Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ayrıca teşekkür ediyor, yeni yasama döneminin Gazi Meclisimize hayırlı olmasını diliyorum.

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