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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi: Zelenski ve Putin ile kritik temas

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı ilk günden itibaren barış diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir insani koridorun açılması için liderlerle olan temaslarını sürdürüyor. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün veya yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi: Zelenski ve Putin ile kritik temas
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Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu konferans sona erdi. İki gün süren konferansın kapanış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini ve Erdoğan'ın bunu memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Böyle bir toplantıdan sonra başarabilirsek Rusya'da veya Ukrayna'da bulunan yaralıların karşılıklı takası, çocukların veya kadınların takasını başarabilirsek bu toplantının en anlamlı yönlerinden biri bu olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığının Erdoğan öncülüğünde insani koridor için gerekli çalışmayı başlattığını kaydeden Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın hem Sayın Zelenski ile hem de Putin'le bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum. Bundan sonrası bize düşüyor. Birlikte koordine edeceğiz" açıklamasını yaptı.

  • cumhurbaşkanı Erdoğan
  • vladimir putin
  • volodimir zelenski

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