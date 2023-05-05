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Politika

Başkan Erdoğan'dan Batı medyasındaki manşetlere tepki: Millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz

Batı medyasındaki manşetlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda sahada ve masada elde edilen diplomatik başarılara dikkati çekerek, 'Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Batı medyasındaki manşetlere tepki: Millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz
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Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin son yıllarda sahada ve masada elde ettiği diplomatik başarılara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." ifadesini kullanan Erdoğan, "İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikayesi" başlığıyla yer verdiği paylaşımında, Türkiye'nin üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜM İMKANLARIMIZLA KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlara ve yurt dışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşına kucak açtıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • batı medyası
  • Türkiye Yüzyılı

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