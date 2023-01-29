Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli iradenin yiğit savunucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

"Vatanımızın bekasına, milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik saldırılarda daima güçlü bir duruş sergileyen Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"Aramızdaki dayanışmanın artarak devam edeceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aramızdaki dayanışmanın artarak devam edeceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.