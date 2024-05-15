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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul! Gözler AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeyle ilgili gelen bilgilere göre, tüm gözler bugün saat 12.00'de gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda olacak.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul! Gözler AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiler. Planlanan bir toplantıydı bu. Biriken konularla ilgili her iki isimden de aynı anda bilgi almak istediği belirtiliyor. Tabii ki gündemde güncel her konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği konular değil yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Bugünkü grup toplantısı önemli. Aldığı bilgiler neticesinde ne söyleyecek? Tüm gözler 12.00'deki grup toplantısında olacak.

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