Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye çağrı: Ciddi bir reforma ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 80'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Daha adil bir dünya mümkün" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin sadece mevcut sorunlara çözüm üreten bir yapıdan çıkarak, küresel adaleti temsil eden bir platforma dönüşmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu reform sürecine tam destek vereceğini ifade eden Erdoğan, bu yolda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Tüm üye ülkelere seslenerek BM'yi insanlığın umudu haline getirme sorumluluğunu taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız, Birleşmiş Milletler'in teşkilinin 80. yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Birleşmiş Milletler kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan, küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza atmıştır.

"BM'NİN REFORMA İHTİYACI VAR"

Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum.

Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışın refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.

"TÜRKİYE REFORMA DESTEK VERİR"

Türkiye sayın genel sekreterin liderliğinde başlatılan Birleşmiş Milletler 80 girişimi de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN DİYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür.' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün.' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri Birleşmiş Milletleri tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıldönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum."