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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'te temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleriyle bir araya geldi.

AA6 Eylül 2022 Salı 14:10 - Güncelleme:
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile baş başa görüştü.

Başkanlık Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE KATILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Başkanlık Konseyi üyeleriyle baş başa görüştükten sonra heyetler bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Bosna-Hersek
  • Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi

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