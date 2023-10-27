Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'ne davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.

Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi'ne davet ediyorum. �������� pic.twitter.com/0dq3qXXM1C — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023

GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI İLE MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlara kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Başkentray ve İZBAN'da da seferler ücretsiz

Ayrıca Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN banliyö tren seferlerinin de bu tarihte ücretsiz olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.