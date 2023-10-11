Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında demokrasinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasip alamayanlar suçu kendinde aramayıp millette arıyor.

Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur ittifakımızdaki tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

"İTTİFAKA KATILMAK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı kapısının tabii ortaklarımızın da rızasıyla açık olduğunu söylemek isterim.

KOLTUK KAVGASI!

Meclis çatısı altında niçin yer alamadıklarını sorgulamak yerine Gazi Meclisi sorguluyorlar. Kimse hiçbir partiye veya adaya tıpış tıpış oy vermeyeceğini göstermiştir. Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Biz milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımıyoruz.

Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar her saldırı da bu hakikati tecrübe ettik. Ak Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır.

AK PARTİ 4. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ

AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarak sandıkta o kadar yenilmez oluruz. Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, belediyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2023 seçimlerine MKYK ve MYK ile hazırlanacağız.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok.