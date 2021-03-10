İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2021 Çarşamba / 26 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5825
  • EURO
    9,025
  • ALTIN
    417.143
  • BIST100
    1559.17
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz' dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:05
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"12 Mart'ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir."

"İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz."

"Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır."

"Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.