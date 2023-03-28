Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Cezayir ve Filistinli liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.

Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.

TEBBUN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.