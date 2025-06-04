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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderlerle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderlerle telefonda görüştü
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Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

UMMAN SULTANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede Umman Sultanı El Said'in Kurban Bayramı'nı da kutladı.

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  • başkan erdoğan
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