Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- (Türkmenistan'da yapılacak olan toplantı) Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkile edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin akdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız.

- Böylelikle enerji, ticaret, ulaştırma, gümrük, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız.

- Diplomaside çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken ülkemiz sınırları içerisinde ise vatandaşlarımıza devletimizin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettiriyoruz.

- Türkiye özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir.

- Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza 'devlet nerede?' sorusunu sordurmamışsak; Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik.

- (Antalya'daki sel) KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.

- Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.

- Azerbaycan ve Türkmenistan ile iş birliğimiz güçleniyor.

- (Kumluca, Finike ve Demre'deki sel) Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.

- (Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.

- (EYT tartışmaları) EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şuanda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar inşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Olay bu.