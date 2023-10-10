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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için barış diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun Filistin diplomasisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımları konuştu.

10 Ekim 2023 Salı 21:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için barış diplomasisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

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