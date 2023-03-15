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Politika

''Cumhur İttifakı genişleyecek mi?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusuna 'Takip edeceksiniz, duyacaksınız onların hepsini' cevabını verdi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
''Cumhur İttifakı genişleyecek mi?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, 17 Mart Cuma günü Türkiye'ye geleceği hatırlatılarak "Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclise gelir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik görüşmeler yürütüldüğü ifade edilerek, "Bugün DSP ve ANAP konusunda bir gelişme olur mu?" sorusuna Erdoğan, "Takip edeceksiniz, duyacaksınız onların hepsini." karşılığını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhur İttifakı
  • Finlandiya

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