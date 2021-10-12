Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de çarpıcı öneri: Türkiye olarak başkanlığına talibiz

12 Ekim 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutu yanında ekonomik yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

"TALİBAN'I KAPSAYICI BİR YÖNETİM KURMA YÖNÜNDE YÖNLENDİRMELİYİZ"

Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurma yönünde yönlendirmeliyiz.

Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 ton gıda yardımı sağladı. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE OLARAK OLUŞTURULACAK GRUBUN BAŞKANLIĞINA TALİBİZ"

Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Türkiye Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.

Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne kadar burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Bu desteğimiz devam etmektedir.

"AŞIRICILIĞI ENGELLEMEDE HENÜZ GEREKEN KUCAKLAYICILIĞI GÖREMEDİK"

Geçici hükümet henüz bekleneni veremedi. Aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi azınlık hakları bu konuların çözülmesi gerekiyor.