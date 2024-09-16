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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'ye videolu bir destek mesajı yayımladı. Paylaşımına 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.' notunu düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot paylaşımı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.

Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.

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