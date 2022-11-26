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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağındaki vahşete tepki: Yakın takipçisi olacağız

Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimse hayvanlara eziyet edemez. Sorumlular tutuklandı, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alındı. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin.' dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağındaki vahşete tepki: Yakın takipçisi olacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 'ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konya'daki barınakta hayvanların öldürülmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin ifadeleri bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan bakan bir dinin inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin.

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