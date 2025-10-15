Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idarecilere PR uyarısı: Toleransımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.

Mezuniyet heyecanınızı paylaştığımız kura töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana milletin evine hoş geldiniz.

Sizler gibi pırıl pırıl yüreği vatan aşkı ile dolu şahsiyetler yetiştiren anne babalarınıza hürmetlerimi arz ediyorum. 110 kaymakam adayımızı inşallah yeni görev yerlerine uğurlayacağız. Bu memleketin her karışına aşkla hizmet edeceğinizden en ufak şüphe duymuyorum.

Enez'den Şemdinli'ye 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşatan vatandaşlarımızın kamu hizmetine yetişmesi için devlet olarak en temel önceliğimizdir. Çok önemli işler düşüyor.

İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun 783 bin km karelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu vatandaşıdır

Devletin görevi vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaşına layıkıyla hizmet etmek de tüm idarecilerimizin asli görevidir. Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek de öyle her babayiğidin harcı değildir

Makamlar, koltuklar, ünvanlar bunların hepsi gelip geçicidir ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Aslolan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını alabilmektir

Kerim ve kamil devlet vasfımızın ruhuna riayet ederek her birinizin işte bu şuurla, titizlikle görev yapacağınıza ben yürekten inanıyorum

Dünya son 20 yılda hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdi. Bu değişim en yoğun alanı da dijital gelişim oldu. Dijital teknolojilerin önemi gözardı edilemeyecek boyuta ulaştı. Dijital yeniliklerin topluma yönelik etkilerini asgari seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Sosyal medya platformları idareci ile vatandaşın arasını güçlendirmek için elbette ki önemlidir.

Mülki idari amirlerimizin bu platformları en doğru biçimde kullanmaları bizim için değerlidir. Vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbalini öne çıkartan idarecilere tolerans yoktur.

Hizmetlerin, verilen emeğin tanımıtı yapılacaksa bile insanların mahremiyetine saygı gösterilmelidir.