Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Filistin'e sükunet çağrısı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazırdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Afganistan'da meydana gelen depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, ülkem ve milletim adına Afganistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Reform niteliğindeki adımlarımızdan sadece biri. Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı. Bu bölgede talep edilen okul konusunu İçişleri Bakanımızın bugün verdiği müjdeyle yaklaşık 2 dönüme yakın arazinin tahsisiyle o adımı da atmış olacağız."

İlk günden itibaren bizzat takip ettiğimiz karşılaşılan sıkıntıların çözülmesi yolunda güçlü irade gösterdiğimiz kilisenin bugün açılışını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Dünyanın pek çok yerinde acılar, zulümler, haksızlıklar, aytışmalar yaşanırken burada sergilediğimiz hoşgörü tablosunu çok anlamlı ve değerli bulduğumu belirtmek istiyorum. Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de ne yazık ki dinamitlemektedir.

Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Muhataplarımızla en fazla üzerinde durduğumuz husus, Filistin meselenin uluslararası hukuka göre çözülmesidir. Adaleti teslim etmekte geç kaldıkça maalesef bunun faturasını Filistin ve İsraillilerle birlikte tüm coğrafya ödüyor. Daha kundaktaki çocukların ölümü hepimizi yaralıyor. Ateşe körükle gitmenin, başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye faydası olmaz. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız.""

