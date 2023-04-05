Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Mescid-i Aksa'ya el uzatılması kırmızı çizgimizdir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında emeklilerle bir araya geldi.

Sözlerine, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek başlayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu ramazan ayında da İsrail polisinin, terör ve tedhiş eylemleriyle Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli Müslümanları hedef almasından duyduğumuz üzüntüyü ve öfkeyi belirtmek istiyorum. İbadet eden sivillere ses bombalarıyla, coplarla, plastik mermilerle müdahalede bulunmak, tam anlamıyla belhum adal'lik işaretidir. İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir.

Türkiye, bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e gerektiğinde canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum."

- "SİZLERE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR"



İnsanoğlunun uzun hayat yolculuğunun önemli dönüm noktalarının bulunduğunu anımsatan Erdoğan, okula başlamak, işe girmek, evlenmek, çocuklarının mürüvvetini görmek ve emekli olmanın bunlar arasında olduğunu söyledi.

"Emeklilik hayattan kopmak değil, hayatın yeni bir evresine başlamaktır." diyen Erdoğan, ömrünün en güzel, en verimli senelerini ailesine, ülkesine, milletine hizmet yolunda harcayan emeklilerin baş tacı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatınızın ikinci baharında sizin yanınızda olmak, sizlere hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Emek sahibi, emek vermiş kişi anlamına gelen, emeklisine saygı duymak bu milletin her ferdinin boynunun borcudur. Çünkü sizler aile hayatımızın, mahalle hayatımızın, sosyal hayatımızın güvenceleri, toplumumuzun sağduyu adreslerisiniz." diye konuştu.

Salgın döneminde dünyanın pek çok yerinde emeklilerin adeta ölüme terk edilirken Türkiye'de üzerine en çok titrenilen kesim olduğunu belirten Erdoğan, aynı şekilde Türkiye'nin modern hastaneleri ve Genel Sağlık Sigortası sistemiyle sahip olduğu, dünyanın en güçlü sağlık altyapısının en çok emeklilere hizmet verdiğini vurguladı.

Erdoğan, parklarla, yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla, açık hava, spor tesisleriyle, şehirlerdeki imkanların öncelikle emeklilerin emrinde olduğunu dile getirdi.

- "Çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanında olacağız"

Geçen ay yürürlüğe giren emeklilik düzenlemesiyle 2 milyon 250 vatandaşı yaş engelinden kurtararak bu geniş aileye katılma imkanı sağladıklarını aktaran Erdoğan, bu vatandaşların bir kısmının mutlaka kendi işinde veya ücretli olarak çalışmaya devam edeceğini, bir kısmının ise bugün için sakladığı hayallerini gerçekleştirmek üzere yeni bir hayata adım atacağını söyledi.

Erdoğan, ciddi bir rahatsızlığı, engeli olmayan insan için yapacak işin de uğraşacak hobinin de bitmeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerin tecrübesiyle, birikimiyle, geniş ufkuyla şekillendireceğiz. Sizler eski Türkiye'yi, eski Türkiye'nin yokluklarını, yoksulluklarını, krizlerini, acılarını, kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yıldır nereden nereye geldiğini, belki gençlerimize anlatmakta zorlanabiliyoruz ama sizler bunun canlı şahitlerisiniz. Huzurun, güvenin, istikrarın, sahip olduğumuz demokrasi ve kalkınma hazinesinin eser ve hizmet siyasetinin anlamını yeni nesillere ancak siz izah edebilirsiniz.

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal yardımlara, her alanda, ülkemizi asırlık eksikliklerini tamamlayarak bugünlere beraberce getirdik. İnşallah şimdi Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum."

- "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 7 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTTİK"



Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik dönemini rahatça sürdürmenin, bunun için gereken imkanlara sahip olmanın emeklilerin hakkı olduğunu belirten Erdoğan, bunun da elbette emekli maaşıyla yapılacağını anlattı.

Türkiye'de geçmişte emekli maaşlarının kötü bir seviyede olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hükümete geldiğimizde 66 lira, yani o günkü kurla ancak 50 dolara tekabül eden emekli maaşı alan insanlarımız vardı. Türkiye'nin, geçtiğimiz 20 yılda sağladığı büyümeden, zenginlikten, emeklilerimiz de istifade etti. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Aynı dönemde asgari ücreti 184 liradan 8 bin 500 liraya, engelli aylığını 25 liradan 2 bin 400 liraya, 65 yaş aylığını yine 25 liradan 1900 liraya çıkardık.

Memur, emekli ve esnaf sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak hem işlemleri kolaylaştırdık hem hizmet standardı bakımından aradaki uçurumları kapattık. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimiz de fiş fatura toplayarak hatırlayın vergi iadesi alırdı. Biz bu uygulamayı kaldırarak elde edilen yüzde 4-5 civarındaki geliri de maaşlara ekledik. Tasarrufu Feşvik Fonu ve Konut Edindirme Yardımı gibi çalışırken yapılan kesintilerin ödemesini emeklilerimize de yine biz yaptık. Maaşlarınızın yattığı bankaların bunun için sizlere promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmak isteyen emeklilerimizin aylıklarından yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük, sonra tamamen kaldırdık."

- "TARİHİMİZDE İLK DEFA EMEKLİLERİMİZE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİNİ BİZ BAŞLATTIK"



Madenciler başta olmak üzere farklı iş kollarında çalışan çok sayıda vatandaşa emeklilikle ilgili avantajlar sağlayarak hakkaniyeti temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yurt dışında çalışanların ülkemizdeki emekliliklerini kolaylaştırdık. Borçlanma imkanını genişleterek, emeklilik haklarından yararlanabilmedeki gecikmelerin önüne geçtik. PTT aracılığıyla talep eden emeklilerimizin maaşlarını evlerinde alabilmelerini sağladık. Emeklilikle ilgili işlemlerin pek çoğunun elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kurumlardaki yığılmaların önüne geçtik. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükseltmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Tarihimizde ilk defa emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. İlk olarak 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını önce 1100 liraya, şimdi de 2000 liraya çıkardık. Bu listeyi onlarca maddeyle uzatmak mümkündür. Sadece en düşük emekli maaşını getirdiğimiz seviye bile başlı başına emeklilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir."