Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi: Yıl sonu havada olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Başlayıp belli aşamaya getirdiğimiz projeler hız vereceğiz. Fuara katılan firmalara, fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kamu-özel sektör arasındaki yakın iş birliğinin önemini burada bir kez daha gördük.

- Savunma sanayii alanında kat ettiğimiz mesafe bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.

- Kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız.

- (Savunma sanayi) Başlayıp belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceğiz. Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler geliştireceğiz.

- 3 ay önce hangardan çıkardığımız Millî Muharip Uçak KAAN'ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz. KAAN'la ilgili kardeş Azerbaycan ile imzalanan proje ortaklığı anlaşmasına iki ülke arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olarak bakıyoruz.

- 2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500.

- Türkiye olarak; uçağı, helikopteri, SİHA'sı, gemisi, zırhlı aracı, radarı, tankı, hava savunma sistemi, füze ve mühimmatıyla kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tüm dostlarımızın da yanında olacağız.

- Savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

- Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir.