Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kara harekatı' yakın mesajı: Teröristlerin tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



(Düzce'de 5.9'luk deprem) Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Vahim bir yıkımla karşılaşmadık, gereken çalışma yürütülüyor

Gölyaka depremi, bu gerçeğin yakınımızda olduğunu gösterdi



Yusufelili kardeşlerimize yaptıkları fedakarlık için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık

Yusufeli Barajı'na Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz



Yusufeli'nden yılda 5 milyar lira geri dönüş olacak. Bay Kemal görüyorsun, öğren, 'kaynak nereden?' deme. Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası piyasadan ama biz yaparız. Aramızdaki fark bu

Taksim'deki patlamaya sebep olan kaç tane el varsa bulunacak ve cezası kesilecek

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı, failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır

İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan terörist ve ona yardımcı olanlar yakalanarak adalete teslim edilmiştir

Dökülen masum kanların hesabı misliyle sorulacaktır. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri, başlattığımız operasyona verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır

En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun mutlaka bulunacak dökülen masum kanlar misliyle sorulacak cezası kesilecektir



Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur

Suriye'de kontrolleri altındaki bölgelerden ülkemize herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin sözlerini tutamadıkları anlaşılmıştır

Çözüm sürecinin ardından desteğini kaybeden terör örgütü tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırdı

Bölücü terör örgütü ülke içinde eylem yapma kabiliyetini kaybettikçe sınır ötesi saldırılarına ağırlık vermektedir

Bazı gafiller, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkında

Suriye'den ülkemize son 7 yılda 764 havan, roket ve füze saldırısı yapıldı. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. 261 kişi yaralandı

(PENÇE-KILIÇ HAREKATI) Bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var

YPG'nin PKK'nın kendisi olduğu ortaya çıktı, artık hiç kimse bu yalanlarla karşımıza gelmesin

Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkânı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri sınırlarımız ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürütüyor

Hava harekâtlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır



Bunlar ülkemizin güven ve istikrar içinde hedeflerine yürümesinden rahatsızla

Bizim tek derdimiz, kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli ve huzurlu geleceğini inşa etmektir

Geçmişten aldığımız dersler ışığında, Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyoruz

Bizim de kendimize göre planlarımız var. Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Son dönemdeki hadiseleri de bu çerçevede görüyoruz

Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız

Irak ve Suriye yönetimleri, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden rahatsızlık duymasınlar. Bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır

Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz

Kendine kurban arayanlara 2023'te benim milletim sandıkta fırsat vermeyecek

İstikrarın olmasına inandığımız için yönetim sistemini milletin teveccühüyle değiştirdik

Ömründe devlet yönetimine dair herhangi bir bilgisi olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme nutukları atması ayrı bir komedi

Kendi ülkesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekten bahseden şahsiyet fukarası, sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir

Kendi devletini mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı, yurtdışına gittiğinde ülkesinin hayrına tek görüşme yapmayıp ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ süren gafil, sorumluluk kavramının yanından dahi geçemez

Ağzını açtığında ahlaksızlıktan, yolsuzluktan bahsedip kendi belediyesindeki kepazeliklere sessiz kalan kifayetsiz, sorumluluktan bahsedemez

Bay Kemal be bu polis, ne bu öğretmen hiçbiri sahipsiz değildir, yanlarında ve arkalarında biz varız

Artık kısır siyasi çıkarlarınız için kendi milletine ihanet edercesine varan tavırlarından uzak durun

Muhalefet pozitif siyasette samimiyse buradan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksikliklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir gafları ile dalga geçmeyeceğiz

Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil eser siyasetinde yarışmak istiyoruz

Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye inşası için vizyonlarımızı ortaya koyalım