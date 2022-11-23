Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kara harekatı' yakın mesajı: Teröristlerin tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
(Düzce'de 5.9'luk deprem) Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Vahim bir yıkımla karşılaşmadık, gereken çalışma yürütülüyor
Gölyaka depremi, bu gerçeğin yakınımızda olduğunu gösterdi
Yusufelili kardeşlerimize yaptıkları fedakarlık için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık
Yusufeli Barajı'na Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz
Yusufeli'nden yılda 5 milyar lira geri dönüş olacak. Bay Kemal görüyorsun, öğren, 'kaynak nereden?' deme. Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası piyasadan ama biz yaparız. Aramızdaki fark bu
Taksim'deki patlamaya sebep olan kaç tane el varsa bulunacak ve cezası kesilecek
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı, failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır
İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan terörist ve ona yardımcı olanlar yakalanarak adalete teslim edilmiştir
Dökülen masum kanların hesabı misliyle sorulacaktır. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri, başlattığımız operasyona verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır
En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun mutlaka bulunacak dökülen masum kanlar misliyle sorulacak cezası kesilecektir
Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur
Suriye'de kontrolleri altındaki bölgelerden ülkemize herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin sözlerini tutamadıkları anlaşılmıştır
Çözüm sürecinin ardından desteğini kaybeden terör örgütü tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırdı
Bölücü terör örgütü ülke içinde eylem yapma kabiliyetini kaybettikçe sınır ötesi saldırılarına ağırlık vermektedir
Bazı gafiller, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları kavrayamamış olsa da milletimiz her şeyin farkında
Suriye'den ülkemize son 7 yılda 764 havan, roket ve füze saldırısı yapıldı. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. 261 kişi yaralandı
(PENÇE-KILIÇ HAREKATI) Bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var
YPG'nin PKK'nın kendisi olduğu ortaya çıktı, artık hiç kimse bu yalanlarla karşımıza gelmesin
Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkânı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri sınırlarımız ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürütüyor
Hava harekâtlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır
Bunlar ülkemizin güven ve istikrar içinde hedeflerine yürümesinden rahatsızla
Bizim tek derdimiz, kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli ve huzurlu geleceğini inşa etmektir
Geçmişten aldığımız dersler ışığında, Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyoruz
Bizim de kendimize göre planlarımız var. Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Son dönemdeki hadiseleri de bu çerçevede görüyoruz
Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız
Irak ve Suriye yönetimleri, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden rahatsızlık duymasınlar. Bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır
Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz
Kendine kurban arayanlara 2023'te benim milletim sandıkta fırsat vermeyecek
İstikrarın olmasına inandığımız için yönetim sistemini milletin teveccühüyle değiştirdik
Ömründe devlet yönetimine dair herhangi bir bilgisi olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme nutukları atması ayrı bir komedi
Kendi ülkesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekten bahseden şahsiyet fukarası, sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir
Kendi devletini mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı, yurtdışına gittiğinde ülkesinin hayrına tek görüşme yapmayıp ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ süren gafil, sorumluluk kavramının yanından dahi geçemez
Ağzını açtığında ahlaksızlıktan, yolsuzluktan bahsedip kendi belediyesindeki kepazeliklere sessiz kalan kifayetsiz, sorumluluktan bahsedemez
Bay Kemal be bu polis, ne bu öğretmen hiçbiri sahipsiz değildir, yanlarında ve arkalarında biz varız
Artık kısır siyasi çıkarlarınız için kendi milletine ihanet edercesine varan tavırlarından uzak durun
Muhalefet pozitif siyasette samimiyse buradan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum, kendilerinin hiçbir eksikliklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir gafları ile dalga geçmeyeceğiz
Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil eser siyasetinde yarışmak istiyoruz
Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye inşası için vizyonlarımızı ortaya koyalım