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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

IHA7 Temmuz 2022 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, doktor Ekrem Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

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