Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sadece günü kurtarmak istiyor

Milliyet 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:38 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:44

AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün yapılan ve yaklaşık beş saat süren MKYK toplantısına, Meclis'te görev yapan AK Parti grup başkanvekilleri de çağrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in cumhurbaşkanı seçilmek için ilk turda gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin "Ciddi problem çıkarıyor, gelecekte de çıkaracak" açıklaması da toplantıda gündeme geldi.

Erdoğan'ın, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin 50+1 şartını sağlamakta "zorlu" bir ortama neden olduğunu ancak bu anlamda bir revizyona gerek olmadığını; bu durumun AK Parti teşkilatlarının sahada daha çok çalışmasıyla aşılabileceğini söylediği kaydedildi.

MKYK'da, 2019'da yapılan yerel seçimlere CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile yaptığı "gizli ittifak"la girdiği; 2023 seçimlerine kadar bu ittifakın "iyice açığa çıkarılması için çalışılması" gerektiğine vurgu yapıldı.

'GÜNÜ KURTARMAK İÇİN'

Milliyet'in haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helâlleşme" açıklaması da toplantıda gündeme geldi. Üyelerin değerlendirmesi sonrası Erdoğan'ın, "Sadece günü kurtarmak istiyor. Hangi biriyle helâlleşecekmiş? Menderes ile nasıl helâlleşecek? Dersim'le, Kürtlerle nasıl helâlleşecek? Suriye'de ne işimiz var dediler; orada ölen askerlerimizle nasıl helâlleşecekler?" tepkisini gösterdiği belirtildi.