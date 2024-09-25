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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar: Türkevi'nde diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle diplomasi trafiğini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani'yi kabul etti.

25 Eylül 2024 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar: Türkevi'nde diplomasi trafiği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabulünde, Ortadoğu ve Ukrayna ile ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan'ın, Meloni ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler bağlamında, münasebetlerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu'nun en kısa sürede yapılması yönündeki ortak isteğin yinelendiği bildirildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Türkevi'nde kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI EL-BURHAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

SUDANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI EMBALO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

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