Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Ömer Çelik: Tahıl Koridoru'nda gelişme olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

- Önümüzdeki yerel seçimlere dönük olarak değerlendirmemizi yaptık. Seçimler bizim açımızdan demokrasi şenliğidir. Milletimizin huzuruna gideceğiz ve yerel yönetimlerle ilgili olarak bir kere daha yapılanları milletimizin onayına arz edeceğiz.

- Teşkilatlarımız seçime güçlü bir şeklide hazır.

- Merkez Karar Yönetim Kurulumuz (MKYK) kongre tarihini 7 Ekim olarak onayladı.

- Katılım oranı yüksek bir seçimi geride bıraktık. Seçim sonucunu tüm dünya net bir şekilde algılamışken, algılayamayan tek kişi Kılıçdaroğlu. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu.

- En önemli konulardan bir tanesi önümüzdeki yerel seçimlerdir. Milletimizin huzuruna gideceğiz ve yerel yönetimle ilgili yapılanları milletimizin huzuruna arz edeceğiz.

- Cumhurbaşkanımız, hem MKYK'mıza hem teşkilatlarımıza önümüzdeki yerel seçimlere güçlü hazırlanmaları konusunda talimatlarını vermişlerdir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni dönemde yeniden güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için, Cumhur İttifakı'nın yönetimde olmadığı yerlerde bunun güçlü bir şekilde hayata geçmesi için gereken değerlendirmeleri yaptılar, gereken talimatları verdiler.

- Seçim sonucunu herkes net bir şekilde algılamışken, algılamayan tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, 'Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz' dedi. Neyi kast ettiğini CHP seçmeni bile anlamlandırabilmiş değil. Ağır bir yenilgi almıştır. Büyük iddialarla yedili masa kurmuştur. Bu masanın siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Ortaklarının her birinin tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye dönük olarak ağır eleştirileri vardır. Hatta masanın içinde yer alanların, masanın siyasi denklemine kadar her konuda değerlendirmeleri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia ediyor. Buna karşılık Kılıçdaroğlu, CHP'nin hakkı olan milletvekilliği bu partilere dağıtmıştır. Normalde bir genel başkanın açıklamada bulunması gerekir. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yapamayacağı için sürekli konuyu kaybettiği seçimin meşruiyetine getiriyor.

- Burada tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Koltuğunu korumak uğruna, Türkiye demokrasisini zehirlemekten geri durmayacağını göstermiştir.

- Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde yüksek baskılı tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. CHP yönetimine niçin gizli ortaklıklara girdiğine yönelik hesap vermesi gerekirken, vermiyor.

- Bu, Yassıada zihniyetidir. Seçim sonuçlarını tanımayarak yargı vesayetinin eliyle seçim sonuçlarını sabote ediyorlardı. Tabii ki demokrasimizi, sivil siyaseti savunacağız.

- Bir siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, büyük milletimize yalan söylemiş. Bunlarla ilgili olarak söyleyecek bir şeyi olmadığı için sürekli olarak seçimin sonuçlarını tartışmaya açmaya çalışıyor. Açmaya çalıştığı tartışma siyaseten bitmiş birisinin ortaya koyduğu bir yalan siyasetinden başka bir şey değil.

- Seçim sonuçlarının meşruiyetini bu şekilde tartışmaya açanların Yassıada rejiminden beri aşinasıyız. Türkiye'deki bütün darbeler, milletimize alçakça doğrultan namlular sürekli olarak bu argümanlara dayandılar.

- Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak

- Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, seçimlerde ve onun dışındaki siyasi alanın yönetilmesinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini, bunu bizim de son derece kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum.

- Seçim döneminde birlikte olduğunu söyleyenler, bugün ayrı hareket etmek istiyor. Özeleştiri yapmak yerine her parti, 'Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı' diyor. CHP seçmenine bu kadar haksızlık yapılıyor ama Sayın Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi CHP tabanındaki vatandaşlarımızı incitecek bu sözler karşısında sessiz kalıyor. Bir de diğer partiler seçime ayrı gireceklerini söylüyor. Gerçi önümüzdeki tabloya göre farklı hareket edebiliriz de diyorlar. Siyasetin adabına yakışmayan yaklaşımlardır bunlar.

- Ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır.