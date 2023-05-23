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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek

Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Pazara hazır mıyız? Unutmayın, pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Gençler muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Pazar günü akşamı adeta yeni bir zaferler sandıklardan çıkıyoruz' dedi.

23 Mayıs 2023 Salı 15:34 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Buradan ilçeleri, mahalleleriyle tüm Malatya'ya selamlarımı gönderiyorum. Aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Evlerden balkonlara, sokaklardan caddelere, meydanlara taşan sevgi seliniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Malatya yiğitliğin, mertliğin şehridir.

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ KİMSE KAYBETMEYECEK"

Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Pazara hazır mıyız? Unutmayın, pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Gençler muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Pazar günü akşamı adeta yeni bir zaferler sandıklardan çıkıyoruz.

Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. Benim milletim, ülkem bu teröristlerle el ele yürüyenleri pazar günü sandığa gömecek mi?

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