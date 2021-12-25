Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''minik Asiye'' açıklaması: Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz

25 Aralık 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TEKNOFEST gençlik siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Önce siz ne yaptınız, belediyeleriniz ne yaptı? Bunu bir anlatın. Hiçbir şey yok.

'ÇAREYİ OTEL LOBİLERİNDE BULUŞTUKLARI IMF KOMİSERLERİNDE ARADILAR'

Ağızlarını her açtıklarında bu ülkenin memurunu polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye güvenmek yerine gittiler çareyi otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar.

KILIÇDAROĞLU'NA: ÇILGINA DÖNDÜ, DAHA ÇOK ÇILGINA DÖNECEKSİN

Merkez Bankası bağımsız değil diyor bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Seni oraya soktuklarına göre demek ki bağımsız. Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medya ile paylaşıyorsun. Sende bu noktada haysiyet yok. TÜİK'e gitmek istedi kurum siz imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok dedi. Çılgına döndü, daha sen çok çılgına döneceksin. Çünkü dürüst değilsin sende etik diye bir şey yok.

4 YAŞINDAKİ ASİYE'YE PİTBULL SALDIRISI

4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Hayvan severler noktasında yasal düzenleme yaptık. Bu düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuzu Gaziantep'ten Ömer Özkan Bey'in hastanesine Antalya Üniversitesi'ne naklettik orada gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz. Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Babasını kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz onu çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz.

Dünyada yatırımlar durma noktasına gelmişken ülkemiz yatırım çekmeye devam ediyor.

Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonu olmadığı bu süreçte ortaya çıkmıştır.

Türkiye'yi demokrasi, adalet, refah, barış ve kardeşlik temelleri üzerinde aydınlık yarınlara taşıyacağız.