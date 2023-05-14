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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin provokasyonuna tepki: Milli iradenin gaspı anlamı taşır

Milletin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır' dedi.

14 Mayıs 2023 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin provokasyonuna tepki: Milli iradenin gaspı anlamı taşır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesinin, Türkiye'nin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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