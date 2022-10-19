Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara 'ödenek' müjdesi: Meclis'e sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bugün 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz.

* Muhtar kardeşlerimizin Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz.

* Ülkemiz demokrasisine kazandırdığımız yeniliklerden biri de muhtar buluşmalarıdır.

* Toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin her yerinden muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde misafir ettik.

* Bana ne diyorlardı, 'Muhtar bile olamaz'... Ne oldu; bu başlığı atanlar rezili rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur. Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde daha önce hiç bir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir.

* Sadece muhtarlarımızın değil pek çok mahallemizin sorunlarını çözüme kavuşturduk.

* Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlar dertlerini sıkıntılarını beklentilerini devletin zirvesi ile doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

* Bizden önce devletin de siyasetin de kapıları maalesef muhtarlara kapalı durumdaydı.

* "Muhtar bile olamaz" manşetleri eski Türkiye'nin bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır.

* Muhtarlık bilgi sistemi ile devlet-memur-vatandaş arasında yepyeni bir bütünleşmenin kapısını araladık

* Yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hak ettikleri hizmetleri alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldı.

* Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne bile bakmayanlar bizden sonra muhtarları hatırladı. Şimdiye kadar sizi hatırlamayanlar şimdi muhtarlarımızı vaat yağmuruna tuttu.

* Laf olsun diye düzenledikleri birkaç salon toplantısı dışına çıkamadılar. Bizim bu muhabbet iklimimizi kıskandılar.

* Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlığında son aşamadayız. Meclisin takdirine sunacağız. Bu durumda kadın muhtarlarımızın görev başında bulunmadıkları zamanda ödenekleri kesilmeyecek.

* Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesi üzerinden düzenlemesini başlatıyoruz.

* Biz muhtarlarımızla gönül diliyle, kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz

* Muhtarlarımızın ödeneklerini de olması gereken seviyeye çıkardık. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini bugün 5 bin 500 liraya yükselttik

* Hazırladığımız teklifi Meclis'e sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi nedenlerle ödenekleri kesilmeyecek.

* (Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısı) Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız.

* Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de icazeti başka mahfillerde değil milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız.