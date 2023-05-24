Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ankara'nın 15 Temmuz gecesine gösterdiği kahramanlık nesillerden nesillere gösterilecek bir kahramanlık olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehir de size barınacak yuva, sofranıza koyacak ekmek verdi. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada tüm illeri göreceklerdi.

Bizim sözümüz Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütlerin hain emellerine karşı tek millet, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz emperyalistlerin oynadıkları oyunları boşa çıkarmak için bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek kenetlenenlerededir. Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz milletimizedir. Yarın da öyle olacaktır. Biz sözümüzü millete söylerken seçimde ki rakibimizin sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.

CHP GENEL BAŞKANI SÖZÜNÜ KANDİL'E SÖYLÜYOR

CHP Genel Başkanı özerklik diyerek, Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindekini serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de CHP Genel Başkanına mukabele ediyor. CHP genel başkanı uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor. Onlar da desteğini sürdürüyor. CHP Genel Başkanının seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan odaklardır. Onlar da cevabı kaynattıkları fitne kazanlarıyla veriyorlar.

Kim bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Şimdi ne diyor? Selo'yu çıkamak istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyor.

TOPLAM 0YU 1 PUAN OLAN PARTİLERE 40'A YAKIN MİLLETVEKİLİ VERDİN

CHP Genel Başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Ne diyordu ben hesap uzmanıyım? Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları 1 puan olan partilere 40'a yakın milletvekilliği verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı. Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılının etrafında kenetlenelim.

Biz herkesi kucaklama sözü vermiş ve bu sözümüzü tutmuştuk Esenboğa Havalimanını kim yaptı? Bay Bay Kemal mi? Biz yaptık biz. Bu belediye başkanına bir sorun 4 yılda ne yaptın. İstanbul'a sorun, 4 yılda ne yaptın? İzmir'e sorun.

EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ REHAVET VE ZAFER SARHOŞLUĞUDUR

En büyük düşmanımız rehavet ve zafer sarhoşluğudur. Sizlerden komşularınızı, eşinizi dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü sandığa gitmeye sözünüzü doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi istiyorum. İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin.

7'li masanın çevresindeki arkadaş Sivas'a gidemedi. Sana yüksek hızlı tren hazırladık, konforu da yüksek. Gidemedi. O bay bay Kemal'in takdimi ile görevliydi. Biz Sivas'ı Allah için seviyoruz. Cumhur İttifakı Sivas'tan 4 milletvekili çıkardı. Biz de tabi ki Sivas'ı boş bırakmadık, bırakmayız. Milletimize yapmayacağımız şeyi asla söylemeyiz.

Kandil'deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi? Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi millletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya yiten bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı?

1 MİLYON SURİYELİ DE DÖNECEK

Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Avrupa'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şu an itibariyle 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Katar ile müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi iskan edeceğimiz konutların yapımı da devam ediyor. Biz ihanet şebekesi değiliz biz ensarız. Muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz.

BU DÜNYA SİZE DELİKLİ KURUŞ BİLE VERMEZ

Diyarbakır Annelerini bir gün olsun ziyaret etmeyenlere ülke teslim edilir mi? O gözü yaşlı anneleri bir gün olsun ziyaret etmeyen Bay Bay Kemal kalkmış insanlık dersi veriyor. Güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere teslim eden birine ülke teslim edilir mi? Böyle birine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Gurur kaynağımız olan savunma sanayiimize bile saldırdılar. Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Bu dünya size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceklerini çok iyi bilir. Siz dükkanınızın anahtarını böyle birine teslim eder misiniz. Milletmiz önüne 5 Ankara keçisi koysanız kaybedip gelecek bir adama burayı teslim eder mi?

Doğal gaz 1 ay ücretsiz dedik. Vermeye başladık mı? Bir adım daha var Gabar. Biz Gabar'dan gelecek kaynakla yeni bir adım atıyoruz. Aile ve gençlikle ilgili kuracağız. Kira ve gıda yardımı konusunda da en büyük yardımı bu kaynaklardan vereceğiz. Gücümüzü bu kaybaklardan alıyoruz, Londra'nın tefecilerinden değil. Karadeniz'in doğal gazı bunun içinde. Gabar petrolü bunu içinde. Savunma sanayimizin ürünlerinin en büyük gelir kaynalarımızdan olduğunu hatırlatmak isterim. TGC Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. ANKA en önemli savaş uçaklarımızdan bir tanesi. Tüm bunlarla durmak yok diyoruz. Pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler bekliyoruz