Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki Walter E. Convention Center'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Zirvenin ilk günü 9 Temmuz'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşen Erdoğan, 10 Temmuz'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Erdoğan, zirvenin son gününde ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca zirve kapsamında düzenlenen oturum ve toplantılarda da çok sayıda liderle sohbet etti.

- "TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ CANLANDIRILMALI"



Erdoğan ile Macron arasındaki görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi.

- "İLİŞKİLERDEKİ OLUMLU SEYİR ARTARAK DEVAM ETMELİ"



İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesinde Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere'nin ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzuladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Starmer'ı yeni görevi için bir kez daha kutladı.

- "ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E BASKI YAPILMALI"



Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini dile getirerek, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için de gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini ifade etti.

- "TÜRKİYE, ARABULUCULUK DAHİL HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAZIR"



Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını bildiren Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

- "TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini anlattı.

- "YUNANİSTAN İLE İYİ KOMŞULUK GAYRETLERİ SÜRECEK"



Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

- "TÜRKİYE, BARIŞÇIL ÇABALARINA DEVAM EDECEK"



Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.