Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Ülkemizde muhacir olarak bulunanları asla geri itmeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Önümüzdeki bir yılı en iyi şekilde değerlendirerek 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız.

* Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi altyapısı sayesinde pek çok sınamayı başarıyla verdik.

* Darbe heveslileri ile mücadele ederek milli iradeyi tartışmasız şekilde tesis ettik.

* Terör örgütlerinin başını ezerek vatandaşlarımızın istikbal kaygısını ortadan kaldırdık.

* Tüm bu emeklerin mücadelelerin fedakarlıkların asıl meyvesini toplayacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına girmesi 2023'teki seçimde yapılacak tercihe bağlıdır.

* Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Suriye meselesini BM'de dile getirdi mi?" diye soruyor. Anlaşılan Kılıçdaroğlu, hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki?

* Kılıçdaroğlu'nun devlet yönetmek adına bildiği tek şey hastanelerde hastaların rehin kaldığı SSK Genel Müdürlüğü'dür.

* (Kılıçdaroğlu'nun) PKK'sından FETÖ'süne ve DHKP-C'sine kadar pek çok terör örgütüyle, ülkemizle ve bölgemizle ilgili alçakça niyetleri olan tüm uluslararası güçlerin maşalığını yaptığının şahidiyiz.

"Bu adamı (Kılıçdaroğlu) nerede görürsünüz? Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola yürüdüğünü görürsünüz. Yandaşlarıyla beraber teröristlerin cenaze törenlerinde görürsünüz."

* Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kılıçdaroğlu ülkeye hizmet ve eser vermeye değil, kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi.

* 15 Temmuz gecesi korkaklar televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz Türkiye'yi teslim almaya çalışan hainlerle mücadele ettik.

* Bunlar Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmi utancına geri döndürmek için kavga etmeye geliyor, buna izin vermeyeceğiz.

* Göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı, kazıdık kazımaya devam ediyor muyuz, ediyoruz. Sınır içinde, sınır dışında her şeye rağmen başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu her şeyi Türkiye'nin içindeki teröristlere gönderdiler, onun da mücadelesini verdik. Bu teröristler ile mücadeleyi nerede kiminle yapıyorsunuz, biz sizinle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğunuz Türkiye'ye tehlike olanlara dirsek gösterdiniz mi? Tabi bunların sözlerine güven olmaz. Bunlar bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar ve ne yazık ki hiçbirine güven olmaz. Biz bildiğimiz yoldan sapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.

* 15 Temmuz'da Türkiye'yi teslim almaya çalışan hainlerle, milletimizle birlikte mücadele ettik.

* Masa diye kurdukları altı benzemez ittifakları daha seçim bile görmeden zangır zangır titremeye başladı.

* Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları bu ülkeden asla geri itmeyiz. Kendi tasarruflarıyla inisiyatifleriyle geri dönmek isteyen olursa zaten döneceklerdir. Biz bu görevde olduğumuz sürece, siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden gönderemeyeceksiniz. Onları Boraltan köprüsündeki gibi düşmana teslim etmeyiz.

* AK Parti için her seçim yeni bir başlangıçtır, önümüzdeki seçimi de yeni bir başlangıç haline getireceğiz.

* Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşiyoruz.

* Fırsatçıların sebep olduğu dengesiz fiyatlarla milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalmıştır. Yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir.