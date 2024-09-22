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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği: Edi Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

AA22 Eylül 2024 Pazar 21:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği: Edi Rama'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.

Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

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